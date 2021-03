UE, violazione dei diritti umani: sanzioni per Cina e Russia (Di martedì 23 marzo 2021) I Ventisette paesi dell’Unione Europea hanno deciso di applicare il nuovo regime sanzionatorio riservato ai paesi che violano i diritti umani. Ritrovatosi a Bruxelles, i ministri degli Esteri dell’Ue hanno deciso di sanzionare 11 persone e quattro entità in sei paesi: Cina, da cui sono giunte le prime ritorsioni contro alcuni parlamentari europei; Myanmar (l’ex Birmania), Libia, accusata di uccisioni e rapimenti; la Russia, per via di torture contro attivisti Lgtb e opponenti politici in Cecenia; il Sud Sudan e l’Eritrea sulla scia di esecuzioni arbitrarie. violazione dei diritti umani per Russia e Cina Le sanzioni, che sono state “copiate” da Washington, Londra ed Ottawa, si traducono nel congelamento di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 marzo 2021) I Ventisette paesi dell’Unione Europea hanno deciso di applicare il nuovo regime sanzionatorio riservato ai paesi che violano i. Ritrovatosi a Bruxelles, i ministri degli Esteri dell’Ue hanno deciso di sanzionare 11 persone e quattro entità in sei paesi:, da cui sono giunte le prime ritorsioni contro alcuni parlamentari europei; Myanmar (l’ex Birmania), Libia, accusata di uccisioni e rapimenti; la, per via di torture contro attivisti Lgtb e opponenti politici in Cecenia; il Sud Sudan e l’Eritrea sulla scia di esecuzioni arbitrarie.deiperLe, che sono state “copiate” da Washington, Londra ed Ottawa, si traducono nel congelamento di ...

