Advertising

anna30048679 : RT @MediasetTgcom24: Trento, assistente scolastico trovato con più di un chilo di cocaina #cronacapordenone - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Trento, assistente scolastico trovato con più di un chilo di cocaina #cronacapordenone - MediasetTgcom24 : Trento, assistente scolastico trovato con più di un chilo di cocaina #cronacapordenone -

Ultime Notizie dalla rete : Trento assistente

TGCOM

commenta Dopo una serie di controlli la guardia di finanza diha arresto un uomo di 57 anni che aveva in casa oltre un chilo di cocaina e 3mila euro in contanti. L'uomo, che presta assistenza come collaborato scolastico presso un istituto della zona, ......Amministrativo : Diploma di maturitàTecnico : Diploma di maturità ...prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome die ...reggio emilia. Rimane parecchio affollata la zona bassa della classifica della serie A, dopo le ultime gare del 23° turno di campionato. Ben 8 squadre sono compresse in 4 punti, dai 14 delle ultime de ...Dopo una serie di controlli la guardia di finanza di Trento ha arresto un uomo di 57 anni che aveva in casa oltre un chilo di cocaina e 3mila euro in contanti. L'uomo, che presta assistenza come colla ...