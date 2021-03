Svegliati amore mio con Sabrina Ferilli: 5 cose da sapere (Di martedì 23 marzo 2021) Svegliati amore Mio è la nuova fiction di Canale5 con Sabrina Ferilli. La bella attrice romana, scelta da Simona e Ricky Tognazzi dopo il successo de L’amore Strappato, torna sul piccolo schermo per vestire i panni della coraggiosa Nanà. Nel ricco cast della produzione di Fabula Pictures, sono presenti anche Francesco Arca, Massimo Popolizio e Francesco Venditti. Quando inizia Attesa ormai da settimane, la nuova serie di Canale5 andrà in onda in prima serata, il 24 marzo. La storia di Nanà (Sabrina Ferilli) e del suo impegno civile proseguiranno per i due mercoledì successivi alla prima. Le puntate totali sono tre. Dove e quando va in onda Svegliati amore Mio inizia il 24 marzo e sarà trasmessa nella prima serata del mercoledì e per ... Leggi su dilei (Di martedì 23 marzo 2021)Mio è la nuova fiction di Canale5 con. La bella attrice romana, scelta da Simona e Ricky Tognazzi dopo il successo de L’Strappato, torna sul piccolo schermo per vestire i panni della coraggiosa Nanà. Nel ricco cast della produzione di Fabula Pictures, sono presenti anche Francesco Arca, Massimo Popolizio e Francesco Venditti. Quando inizia Attesa ormai da settimane, la nuova serie di Canale5 andrà in onda in prima serata, il 24 marzo. La storia di Nanà () e del suo impegno civile proseguiranno per i due mercoledì successivi alla prima. Le puntate totali sono tre. Dove e quando va in ondaMio inizia il 24 marzo e sarà trasmessa nella prima serata del mercoledì e per ...

Advertising

trash_italiano : Svegliati amore mio sennò mamma non ce la fa - bio_72 : Io quando vedo lo spot di Svegliati Amore Mio #cringe #uominiedonne - BITCHYFit : Svegliati Amore Mio: Simona Izzo fa uno spoiler e svela come finisce la fiction con Sabrina Ferilli… - gf_dario : L'impressione é che in questi giorni la pubblicità sia composta solo da vinted NON LO METTI? METTILO IN VENDITAAAA… - StraNotizie : Svegliati Amore Mio: Simona Izzo fa uno spoiler e svela come finisce la fiction con Sabrina Ferilli -