“Stop al consumo di suolo”, la petizione dei comitati supera le mille firme (Di martedì 23 marzo 2021) “Stop al consumo di suolo”. In grandi caratteri campeggia la richiesta, forte e chiara, di alcuni comitati cittadini (Comitato Bergamo Bene Comune; Comitato di quartiere di Boccaleone; Associazione per Città Alta e i Colli di Bergamo; Associazione “perilVillaggio”) che hanno sottoscritto una lettera all’amministrazione Gori e dato vita ad una petizione sul sito Change.org che in poche settimane ha superato le mille firme. “Un obiettivo raggiunto quasi in sordina e continuano ad aggiungersi altre adesioni”, scrive il gruppo. Quasi due anni fa, in data 8 luglio 2019, con una mozione urgente dei consiglieri di maggioranza, il Comune di Bergamo ha dichiarato lo Stato di Emergenza Climatica e Ambientale. “Ma dichiarare l’emergenza climatica e ambientale ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 marzo 2021) “aldi”. In grandi caratteri campeggia la richiesta, forte e chiara, di alcunicittadini (Comitato Bergamo Bene Comune; Comitato di quartiere di Boccaleone; Associazione per Città Alta e i Colli di Bergamo; Associazione “perilVillaggio”) che hanno sottoscritto una lettera all’amministrazione Gori e dato vita ad unasul sito Change.org che in poche settimane hato le. “Un obiettivo raggiunto quasi in sordina e continuano ad aggiungersi altre adesioni”, scrive il gruppo. Quasi due anni fa, in data 8 luglio 2019, con una mozione urgente dei consiglieri di maggioranza, il Comune di Bergamo ha dichiarato lo Stato di Emergenza Climatica e Ambientale. “Ma dichiarare l’emergenza climatica e ambientale ...

Advertising

santmikela2 : RT @Laural21562870: L' #acqua, un bene prezioso... Un altro buon motivo per smettere di consumare carne e per diminuire il consumo di prodo… - amicaxamica : RT @Laural21562870: L' #acqua, un bene prezioso... Un altro buon motivo per smettere di consumare carne e per diminuire il consumo di prodo… - Valessiabi : RT @Laural21562870: L' #acqua, un bene prezioso... Un altro buon motivo per smettere di consumare carne e per diminuire il consumo di prodo… - RosPalumbo71 : RT @Laural21562870: L' #acqua, un bene prezioso... Un altro buon motivo per smettere di consumare carne e per diminuire il consumo di prodo… - woodstock697 : RT @Laural21562870: L' #acqua, un bene prezioso... Un altro buon motivo per smettere di consumare carne e per diminuire il consumo di prodo… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop consumo Ztl sospesa fino al 30 aprile ... 2021 0 Una settimana fa il servizio de Le Iene che ritraeva la situazione dello spaccio e consumo ... Palazzo Lascaris Piemonte zona rossa, Gallo (Pd): "A questo nuovo stop rispondiamo con vaccinazione ...

Intelligenza artificiale, Valle: 'Torino ha carte in regola per ospitare sede' ... 2021 0 Una settimana fa il servizio de Le Iene che ritraeva la situazione dello spaccio e consumo ... Palazzo Lascaris Piemonte zona rossa, Gallo (Pd): "A questo nuovo stop rispondiamo con vaccinazione ...

Piano urbanistico, stop al consumo di suolo il Resto del Carlino Coronarivus, stop agli assembramenti con 1,65 miliardi per rilancio dei piccoli borghi Con di 1,65 miliardi di euro per il rilancio di piccoli borghi abbandonati si inizia a programmare l’Italia del post Covid oltre a salvare l’immenso patrimonio edilizio rurale italiano composto da 2 m ...

Cambia San Benedetto si riavvicina ai 5 Stelle Ultima chiamata per l’accordo di coalizione: Cambia San Benedetto conferma la propria vicinanza al Movimento Cinque Stelle, unica altra forza che finora si è espressa nettamente contro il consumo di s ...

... 2021 0 Una settimana fa il servizio de Le Iene che ritraeva la situazione dello spaccio e... Palazzo Lascaris Piemonte zona rossa, Gallo (Pd): "A questo nuovorispondiamo con vaccinazione ...... 2021 0 Una settimana fa il servizio de Le Iene che ritraeva la situazione dello spaccio e... Palazzo Lascaris Piemonte zona rossa, Gallo (Pd): "A questo nuovorispondiamo con vaccinazione ...Con di 1,65 miliardi di euro per il rilancio di piccoli borghi abbandonati si inizia a programmare l’Italia del post Covid oltre a salvare l’immenso patrimonio edilizio rurale italiano composto da 2 m ...Ultima chiamata per l’accordo di coalizione: Cambia San Benedetto conferma la propria vicinanza al Movimento Cinque Stelle, unica altra forza che finora si è espressa nettamente contro il consumo di s ...