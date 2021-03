Si infiltravano nelle lezioni online per farle sospendere | denunciata la banda di disturbatori della Dad – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 23 marzo 2021) Tre ragazzi sono stati denunciati dalla Polizia Postale di Genova per aver interrotto deliberatamente ledi diverse scuole in Italia – svolte in modalità Dad per contenere il contagio da Coronavirus – sulle piattaforme web per leconferenze. Si tratta di tre giovani, di cui uno minorenne, residentiprovince di Milano e Messina. Avevano architettato il loro piano da, dandosi appuntamento su alcuni gruppi Telegram e Instagram, creati appositamente per l’occasione, per portare professori e studenti ale. Durante le perquisizioni è stato sequestrato il materiale informatico usato dai ragazzi, come computer, tablet e smartphone. I tecnici valuteranno poi la posizione degli altri giovani iscrittichat utilizzate per ...