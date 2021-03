PFM canta De André: annunciata ultima data (Di martedì 23 marzo 2021) La PFM annuncia una nuova data, l’ultima, del tour PFM canta De André. Si terrà Il prossimo 31 dicembre e le prevendite saranno disponibili da oggi su Ticketone. PFM canta De André: dove l’ultima data? L’ultima data del PFM canta De André tour si terrà alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Alla band capitanata da Franz Di Cioccio si uniranno due ospiti: il tastierista Flavio Premoli, membro fondatore della PFM, e Michele Ascolese, storico chitarrista di Fabrizio De André. Il tour prende le mosse da un vecchio album live della PFM, pubblicato nel 2008, in cui la band ripropone brani del cantautore genovese mettendoci ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021) La PFM annuncia una nuova, l’, del tour PFMDe. Si terrà Il prossimo 31 dicembre e le prevendite saranno disponibili da oggi su Ticketone. PFMDe: dove l’? L’del PFMDetour si terrà alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Alla band capitanata da Franz Di Cioccio si uniranno due ospiti: il tastierista Flavio Premoli, membro fondatore della PFM, e Michele Ascolese, storico chitarrista di Fabrizio De. Il tour prende le mosse da un vecchio album live della PFM, pubblicato nel 2008, in cui la band ripropone brani delutore genovese mettendoci ...

