Pd | Cenni | ‘bene Delrio | passare palla rende comunità più coesa’

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "'passare la palla' è davvero una pratica che può rendere una comunità più coesa e più capace di vincere partite e campionati. Passarla ad una donna significa assumere pienamente la sfida della parità in politica per agirla pienamente nel paese". Così dichiara Susanna Cenni, deputata Pd e componente della segreteria nazionale, in merito alla riunione dei deputati con il segretario. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

