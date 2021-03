Pasqua, Papa Francesco presiederà la Veglia in Basilica nel rispetto del coprifuoco (Di martedì 23 marzo 2021) Nella serata di sabato 3 aprile Papa Francesco presiederà la Veglia di Pasqua nella Basilica Vaticana nel rispetto del coprifuoco. La celebrazione, che si svolgerà sull’Altare della Cattedra, inizierà alle 19.30 e terminerà intorno alle 21.30; i fedeli potranno prendervi parte, ma la partecipazione sarà limitata secondo le modalità stabilite nei mesi scorsi e nel rispetto delle misure sanitarie anti Covid. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Nella serata di sabato 3 aprileladinellaVaticana neldel. La celebrazione, che si svolgerà sull’Altare della Cattedra, inizierà alle 19.30 e terminerà intorno alle 21.30; i fedeli potranno prendervi parte, ma la partecipazione sarà limitata secondo le modalità stabilite nei mesi scorsi e neldelle misure sanitarie anti Covid. SportFace.

