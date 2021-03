Matilda De Angelis, il retroscena sul set di Leonardo: “Vi svelo io cosa è successo” (Di martedì 23 marzo 2021) Matilda De Angelis, il retroscena inaspettato sul set di Leonardo: “Vi svelo io cosa è successo”. Il racconto su Instagram. Matilda De Angelis. Fonte: InstagramProprio ieri, alla vigilia del debutto della nuova serie evento su Rai 1 Leonardo, la celebre attrice Matilda De Angelis ha confessato un retroscena davvero inaspettate che riguarda le riprese della fiction. Qualcuno, forse, potrebbe già essersene accorto. In ogni caso, a confermarlo direttamente sul suo profilo Instagram è stata l’attrice che nella serie Rai interpreta il personaggio di Caterina da Cremona. “Vi svelo io cosa è successo” ha detto in una storia ... Leggi su altranotizia (Di martedì 23 marzo 2021)De, ilinaspettato sul set di: “Viio”. Il racconto su Instagram.De. Fonte: InstagramProprio ieri, alla vigilia del debutto della nuova serie evento su Rai 1, la celebre attriceDeha confessato undavvero inaspettate che riguarda le riprese della fiction. Qualcuno, forse, potrebbe già essersene accorto. In ogni caso, a confermarlo direttamente sul suo profilo Instagram è stata l’attrice che nella serie Rai interpreta il personaggio di Caterina da Cremona. “Viio” ha detto in una storia ...

Advertising

RaiUno : #Leonardo racconta il mistero dell’uomo nascosto dietro al genio. Da martedì #23marzo su #Rai1 e @RaiPlay con Aidan… - Raiofficialnews : ?? #Leonardo, in anteprima mondiale la serie-evento con Aidan Turner e Matilda De Angelis, da martedì #23marzo alle… - Tg3web : Il genio di Leonardo da Vinci, il mistero della sua straordinaria creatività da domani nella nuova fiction di Rai 1… - gioprattichizzo : RT @Raiofficialnews: ?? #Leonardo, in anteprima mondiale la serie-evento con Aidan Turner e Matilda De Angelis, da martedì #23marzo alle 21.… - marcoluci1 : RT @Raiofficialnews: ?? #Leonardo, in anteprima mondiale la serie-evento con Aidan Turner e Matilda De Angelis, da martedì #23marzo alle 21.… -