Mastella lancia l' app Chiama Clemente | intelligenza artificiale per la rielezione

(Di martedì 23 marzo 2021) Per laa sindaco di Beneventonon si affiderà soltanto ai comizi e alle strette di mano (peraltro bandite in tempi di Covid) strumenti tipici del modo di fare campagna elettorale dei politici che hanno conosciuto la Prima Repubblica. Al fianco dell’ex ministro della Giustizia ci sarà l’app “” munita diin grado di rispondere alle richieste dei cittadini del capoluogo sannita sulle cose fatte negli ultimi cinque anni ma anche di fornire indicazioni sui programmi futuri. “” o “”, questo il nome dell’app che dovrebbe essere pronta per la fine di aprile, e alla quale sta lavorando lo stessocon due amici informatici in vista ...

'Chiama Clemente' o '', questo il nome dell'app che dovrebbe essere pronta per la fine di aprile, e alla quale sta lavorando lo stessocon due amici informatici in vista delle ..."Penso sia una cosa innovativa - spiegaall'Ansa - chi scaricherà l'app potrà interloquire con l'intelligenza artificiale e chiedere Clemente cosa hai fatto per le contrade? E se non ho ...“Chiama Clemente” o “Mastella”, questo il nome dell’app che dovrebbe essere pronta per la fine di aprile, e alla quale sta lavorando lo stesso Mastella con due amici informatici in vista delle elezion ...Benevento. Per la rielezione a sindaco di Benevento Clemente Mastella non si affiderà soltanto ai comizi e alle strette di mano ...