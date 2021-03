Letta “Fuori dal mondo vertice di soli maschi | bisogna passarsi palla”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “passare laai compagni. Solo così si fanno i punti, solo così si vincono le partite”. Parola del segretario Pd Enricoche, in un’intervista a Repubblica, dice: “Le scelte al ribasso ti si ritorcono contro. Io credo che sia importante circondarsi di persone capaci di giocare in squadra. Una delle cose che mi sono piaciute di più della settimana scorsa è stata chiamare a far parte della segreteria Mario Berruto, ex ct della nazionale di volley. L’ho scelto non solo perchè si occuperà di sport, ma perchè vorrei che girasse nelle periferie del partito per fare la sua presentazione dell’idea di coach e di gioco di squadra. Una cosa che dice sempre è che se passi male laall’altro, perdi il punto».«Nella mia università sulle materie che insegnavo io, scienze sociali e relazioni ...