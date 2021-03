Justine Mattera fa impazzire il web: il vestito scivola giù, follower scatenati (Di martedì 23 marzo 2021) Justine Mattera ha scatenato la passione dei follower con un video che ha lasciato poco spazio all’immaginazione. Curve in primo piano La showgirl Justine MatteraLa showgirl di origini americane ha scatenato la passione dei follower con un video che ha mostrato tutta la sua sensualità. E che ha fatto il giro del web in pochi minuti dalla pubblicazione. Non è la prima volta che accade che la 49enne riesce a catturare le attenzioni generali grazie alle sue qualità fisiche che non passano inosservate. E che fanno impazzire i fan. Il segreto dell’ex moglie di Paolo Limiti resta quello della cura incessante della forma fisica. Con la passione per lo sport e per la bicicletta in particolare che l’aiutano senza dubbio nella ricerca della perfezione che le permettono di ... Leggi su formatonews (Di martedì 23 marzo 2021)ha scatenato la passione deicon un video che ha lasciato poco spazio all’immaginazione. Curve in primo piano La showgirlLa showgirl di origini americane ha scatenato la passione deicon un video che ha mostrato tutta la sua sensualità. E che ha fatto il giro del web in pochi minuti dalla pubblicazione. Non è la prima volta che accade che la 49enne riesce a catturare le attenzioni generali grazie alle sue qualità fisiche che non passano inosservate. E che fannoi fan. Il segreto dell’ex moglie di Paolo Limiti resta quello della cura incessante della forma fisica. Con la passione per lo sport e per la bicicletta in particolare che l’aiutano senza dubbio nella ricerca della perfezione che le permettono di ...

