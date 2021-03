House of Gucci: Madalina Ghenea è Sophia Loren, le immagini dal set (Di martedì 23 marzo 2021) Madalina Ghenea è nata in Romania nel 1987: ha una figlia di 3 anni. Modella e attrice, l’abbiamo vista in tv (Ballando con le stelle, I Borgia) e al cinema in Youth di Paolo Sorrentino. Adesso, a sorpresa, abbiamo scoperto che è nel cast di House of Gucci: ruolo piccolo, ma “epico”… Foto Getty Guardatela… Madalina Ghenea che “gioca” a fare Sophia Loren. Gioca nel senso di To Play, in inglese. Giocare e recitare. Madalina Ghenea è Sophia Loren in House of Gucci, il film di Ridley Scott con Lady Gaga nei panni (look, pellicce… Tutti bellissimi e Made in Italy: scoprili qui) della Vedova Nera Patrizia Reggiani… Leggi su amica (Di martedì 23 marzo 2021)è nata in Romania nel 1987: ha una figlia di 3 anni. Modella e attrice, l’abbiamo vista in tv (Ballando con le stelle, I Borgia) e al cinema in Youth di Paolo Sorrentino. Adesso, a sorpresa, abbiamo scoperto che è nel cast diof: ruolo piccolo, ma “epico”… Foto Getty Guardatela…che “gioca” a fare. Gioca nel senso di To Play, in inglese. Giocare e recitare.inof, il film di Ridley Scott con Lady Gaga nei panni (look, pellicce… Tutti bellissimi e Made in Italy: scoprili qui) della Vedova Nera Patrizia Reggiani…

