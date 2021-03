GF Vip 5 | Giulio Pretelli tradito dalla fidanzata? Le gravissime accuse

(Di martedì 23 marzo 2021) Com’è noto a chi seguiva il Grande Fratello Vip 5 e a chi segue il gossip legato ai programmi Mediaset,, onnipresente fratello dell’ex gieffino Pierpaolo, tra qualche mese diventerà papà. La sua, Alessia, è già al quinto mese e l’altra sera, ospite a “Live – Non è la d’Urso”, la coppia ha dichiarato di stare insieme dallo scorso settembre. Eppure le cose potrebbero non stare così. Alla nota blogger Deianira Marzano, infatti, è arrivata la testimonianza di un ragazzo (non un fake, anche se il nome è stato oscurato) che dichiara di aver sentito Alessia a ottobre, nonché di essere uscito con lei il 15 ottobre. Dunque, se stava già con, Alessia lo ha? Per adesso la diretta interessata tace, ma forse presto potremo sentire parlare della cosa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vip Giulio

Come ricorderanno i telespettatori, che hanno seguito il Grande Fratello, la nascita della ... 'Ci sono stato male' Sui social, sia la mamma, che il fratello di Pierpaolo,, non avevano ...Ma nello studio di " Live " Non è la d'Urso" ,ha rivelato di aver contattato la produzione del GFper chiedere di fare una telefonata privata al fratello per potergli comunicare la bella ...Signorini al fratello di Pierpaolo: “Basta bugie”, lui piange e Pretelli chiede di lasciare il GF Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo Pretelli, nega in diretta al Grande Fratello Vip l ...C’è chi ha parlato di Giulio Berruti, oggi compagno di Maria Elena Boschi, chi di Brando Giorgi, attualmente tra i naufraghi dell’Isola 2021. Ma molti si sono accodati all’ipotesi lanciata ...