(Di martedì 23 marzo 2021) Cesarenon è più l'allenatore della.Nuove clamorose novità in casa. Secondo 'Sky Sport' il tecnico della viola, Cesare, hato questa mattina le proprie. Al suo posto torna Giuseppe, che aveva iniziato la stagione.L'allenatore bresciano, approdato sulla panchina gigliata lo scorso 9 novembre, lascia laal 14° posto in classifica con 29 punti, frutto di 6 vittorie e 11 sconfitte maturate durante la sua esperienza in Toscana.

Advertising

Mediagol : #Fiorentina, clamoroso: Prandelli rassegna le dimissioni, pronto a tornare Beppe Iachini - pingioriroberto : RT @TuttoMercatoWeb: Clamoroso alla Fiorentina, Cesare Prandelli ha rassegnato le sue dimissioni - tuttoatalanta : ULTIM'ORA - Clamoroso alla Fiorentina, Cesare Prandelli ha rassegnato le sue dimissioni - sportli26181512 : Clamoroso alla Fiorentina: Prandelli si è dimesso, torna Iachini: L'ex ct della Nazionale lascia la panchina della… - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ULTIM’ORA - ?? #Fiorentina, #Prandelli si è dimesso ?? Torna #Iachini #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato #SerieA https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina clamoroso

FIRENZE -in casa: il tecnico Cesare Prandelli ha rassegnato le dimissioni. Sulla panchina della Viola tornerà a sedersi Giuseppe ...In corsa ci sarebbe anche ladell'ambizioso Presidente Commisso , che potrebbe offrire ...in questo caso ci prefigurerebbe unscambio di panchine sull'asse Roma - Napoli . ...Firenze, 23 marzo 2021 - Clamorosa svolta in casa Fiorentina: si è dimesso l'allenatore Cesare Prandelli. Il tecnico viola, provato dallo stress per la difficile situazione della squadra ha rassegnato ...Notizia clamorosa in casa Fiorentina: Cesare Prandelli si è dimesso. Ecco chi sarà il nuovo allenatore secondo SkySport.