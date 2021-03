Eleonora Petrella | «Siamo nate per essere reali | non perfette» INTERVISTA ESCLUSIVA

(Di martedì 23 marzo 2021) Ancor prima di pubblicare il suo primo libro,ha conquistato il primo posto nella classifica di Amazon. Classe 1991,è una fashion influencer che ha coinvolto il pubblico social con tantissimi consigli e dritte sul mondo della moda (e non solo). Ad oggi, è tra le fashion influencer più amate e seguite del web. Con Mondadori, ha coronato un altro grande sogno della sua vita: Non ho niente da mettermi (tranne il sorriso) è il suo primo libro, in arrivo in tutte le librerie (digitali e fisiche) oggi 23 marzo 2021. Quellozzato dalla fashion influencer, oltre adun manuale da custodire gelosamente, è anche la prova che sognare è vero che non costa niente, ma molte volte può anche portare nelle nostre vite una bellissima realtà, un traguardo che regala gioia soltanto a ...

Eleonora Petrella

