Roma, 23 mar. (Adnkronos) - L'Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi con la partecipazione in collegamento video di tutte le 20 Società. I club, all'unanimità, hanno assegnato i diritti audiovisivi internazionali per il territorio Usa: "Siamo molto soddisfatti per aver assegnato i diritti audiovisivi di Campionato e Coppa Italia, per il triennio 21/24, a una major come CBS Broadcasting - ha detto l'Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo -. In un'area strategica come gli Stati Uniti d'America abbiamo incrementato di oltre il 30% il valore dei nostri diritti con un partner di primaria grandezza come CBS. Quello di oggi non è un punto di arrivo, ma anzi l'inizio ...

Ultime Notizie dalla rete : Diritti Lega Diritti tv, Serie A tra Dazn e Sky: ancora fumata nera Tutto rinviato all'assemblea del 26 marzo, la scadenza del 29 marzo si avvicina Non c'è ancora un accordo tra i club della Lega Serie A per l'assegnazione dei diritti tv del massimo campionato di calcio per il prossimo triennio 2021 - 2024. Prossimo appuntamento è venerdì 26 marzo, sempre in videoconferenza. In caso di ...

Stati Uniti pazzi della Serie A: approvata l'offerta di Cbs per i diritti tv Cbs trasmetterà la Serie A negli Stati Uniti per i prossimi tre anni: approvata dalla Lega Calcio l'offerta del network televisivo di New ...

Diritti tv: Lega Serie A, ancora un nulla di fatto Agenzia ANSA Diritti tv: Lega A, assegnati all'unanimità a Cbs diritti internazionali in Usa Roma, 23 mar. (Adnkronos) - L'Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi con la partecipazione in collegamento video di tutte le 20 Società. I club, all'unanimità, hanno assegnato i diritti ...

Diritti Tv, altra fumata nera. DAZN non raggiunge il quorum Assemblea di Lega, altra fumata nera per i diritti tv della Serie A, 2021-2024. Il Torino si allinea alle dieci sorella. Ma il quorum è a 14 ...

