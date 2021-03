Covid | 18 765 i nuovi casi e 551 decessi Tasso di positività scende

(Di martedì 23 marzo 2021) ROMA – Sono 18.765 i nuovi casi di Covid in Italia per 335.189 test tra molecolari e antigenici, 551 i decessi. Il rapporto di positività scende al 5,5% dall’ 8,1% di 24 ore fa. Ieri i casi erano stati 13.846 per 169.196 tamponi e 386 morti.

Ultime Notizie dalla rete : Covid 765

Corriere della Sera

