Cose da fare per accelerare lo sviluppo della banda larga in Italia, secondo l’Antitrust (Di martedì 23 marzo 2021) (Foto: Telecom Italia media tools)secondo l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Agcm), per garantire l’accesso alla banda larga in tutta Italia e velocizzare la posa delle infrastrutture, è necessario introdurre poteri sostitutivi che bypassino l’inerzia delle amministrazioni pubbliche. Questa è una delle principali indicazioni fatte dall’Agcm al governo, nell’ambito dell’annuale disegno di legge sulla concorrenza. Nell’elenco delle proposte di riforma concorrenziale inviate dall’Antitrust al presidente del Consiglio Mario Draghi quelle relative allo sviluppo delle reti e degli investimenti per la digitalizzazione sono al primo punto. L’Autorità sottolinea l’importanza prioritaria dello sviluppo delle reti digitali per la crescita ... Leggi su wired (Di martedì 23 marzo 2021) (Foto: Telecommedia tools)l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Agcm), per garantire l’accesso allain tuttae velocizzare la posa delle infrastrutture, è necessario introdurre poteri sostitutivi che bypassino l’inerzia delle amministrazioni pubbliche. Questa è una delle principali indicazioni fatte dall’Agcm al governo, nell’ambito dell’annuale disegno di legge sulla concorrenza. Nell’elenco delle proposte di riforma concorrenziale inviate dalal presidente del Consiglio Mario Draghi quelle relative allodelle reti e degli investimenti per la digitalizzazione sono al primo punto. L’Autorità sottolinea l’importanza prioritaria dellodelle reti digitali per la crescita ...

Advertising

Pontifex_it : Quante volte, indaffarati o indifferenti, abbiamo detto: “Signore, verrò da Te dopo… Oggi non posso, ma domani comi… - FBiasin : Quando ti dicono che sei una seconda scelta puoi fare due cose: 1) Deprimerti. 2) Fare come #Tomori. - Raiofficialnews : “Io ero il risultato di tutta una vita, ero tutte le cose che ancora c’erano da fare e le storie che ancora volevo… - Rossell03897763 : @Elena110303 Scenderanno insieme in questi giorni anche perché disse che lei sarebbe scesa in questa settimana perc… - GIUXLEWILL : RT @forsesonostrana: harry sembra il marito che porta tutte cose e louis la moglie che pensa alle mille cose da fare -