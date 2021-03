Coronavirus, vaccini: sprint sulle consegne e pressing di Draghi sulle Regioni (Di martedì 23 marzo 2021) Da Pfizer subito 1 milione di fiale. A fine mese saranno 14 milioni in tutto, 1,6 milioni in meno del previsto a causa di AstraZeneca. Nel mirino del Governo i ritardi regionali:?priorità agli anziani Leggi su ilsole24ore (Di martedì 23 marzo 2021) Da Pfizer subito 1 milione di fiale. A fine mese saranno 14 milioni in tutto, 1,6 milioni in meno del previsto a causa di AstraZeneca. Nel mirino del Governo i ritardi regionali:?priorità agli anziani

