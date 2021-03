Colorado, sparatoria in un supermercato: 10 morti, c’è anche un agente (Di martedì 23 marzo 2021) sparatoria in un supermercato “King Soopers” a Boulder, in Colorado. Drammatico il bilancio: ci sono 10 vittime. Lo riportano i media americani. Le forze dell’ordine sono arrivate rapidamente sul posto, presente anche la squadra Swat, insieme a diverse ambulanze. Le immagini trasmesse da alcuni media locali L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 23 marzo 2021)in un“King Soopers” a Boulder, in. Drammatico il bilancio: ci sono 10 vittime. Lo riportano i media americani. Le forze dell’ordine sono arrivate rapidamente sul posto, presentela squadra Swat, insieme a diverse ambulanze. Le immagini trasmesse da alcuni media locali L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

