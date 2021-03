Clubhouse su Android, ecco come scaricarlo (anche subito) (Di martedì 23 marzo 2021) Clubhouse sta per arrivare su Android dopo l’ampio successo raccolto nei primi mesi su iOS. L’app creata da Paul Davison e Rohan Seth è al lavoro sullo sviluppo dell’applicazione per gli smartphone con il sistema operativo di Google: una sorta di consacrazione definitiva che punta ad allargare a dismisura il già considerevole bacino d’utenza dell’applicazione che conta già 8 milioni di download soltanto in Italia. Serviranno ancora mesi per avere il social dell’audio in forma ufficiale su Android ma se non hai voglia di aspettare e vuoi buttarti subito nella mischia delle stanze audio puoi scaricarlo fin da subito sfruttando un canale esterno al Play Store. Alcuni sviluppatori indipendenti hanno cercato di accorciare i tempi di attesa, realizzando un porting su Android ... Leggi su gqitalia (Di martedì 23 marzo 2021)sta per arrivare sudopo l’ampio successo raccolto nei primi mesi su iOS. L’app creata da Paul Davison e Rohan Seth è al lavoro sullo sviluppo dell’applicazione per gli smartphone con il sistema operativo di Google: una sorta di consacrazione definitiva che punta ad allargare a dismisura il già considerevole bacino d’utenza dell’applicazione che conta già 8 milioni di download soltanto in Italia. Serviranno ancora mesi per avere il social dell’audio in forma ufficiale suma se non hai voglia di aspettare e vuoi buttartinella mischia delle stanze audio puoifin dasfruttando un canale esterno al Play Store. Alcuni sviluppatori indipendenti hanno cercato di accorciare i tempi di attesa, realizzando un porting su...

