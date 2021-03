Chiara Ferragni e Fedez, è nata Vittoria: significato e scelta del nome della loro figlia (Di martedì 23 marzo 2021) Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato la nascita della loro seconda figlia attraverso i social pochi momenti fa. “March 23rd, 2021. La nostra Vittoria“, scrivono romanticamente su Instagram i due super vip, rivelando così che il nome prescelto per la piccola è proprio Vittoria. Fino a ieri, del resto, la famiglia e i fan si rivolgevano alla piccola con l’appellativo di Baby V, e ora invece ha un nome da imparare. Chiara Ferragni e Fedez scelgono il nome Vittoria: il significato Il nome Vittoria parla da solo, possiamo dirlo. Chiara Ferragni e ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 marzo 2021)hanno annunciato la nascitasecondaattraverso i social pochi momenti fa. “March 23rd, 2021. La nostra“, scrivono romanticamente su Instagram i due super vip, rivelando così che ilprescelto per la piccola è proprio. Fino a ieri, del resto, la famiglia e i fan si rivolgevano alla piccola con l’appellativo di Baby V, e ora invece ha unda imparare.scelgono il: ilIlparla da solo, possiamo dirlo.e ...

Advertising

rtl1025 : ?????? E' nata la figlia di Chiara #Ferragni e #Fedez. Si chiama #Vittoria @Fedez @ChiaraFerragni - team_world : Congratulazioni a @Fedez e Chiara Ferragni per la nascita di Vittoria ?? ... finalmente possiamo 'chiamarti per nome' ?? - Corriere : Benvenuta Vittoria ??? - _justsonia : RT @believeinmusic_: Apro instagram e mi ritrovo come prima foto Chiara Ferragni che ha partorito baby vittoria ora casco a terra dall’emoz… - sleepinthewood : RT @vlrrmorghulis: La nascita della figlia di Chiara Ferragni e Fedez è stata veramente un raggio di sole in questo periodo triste e monoto… -