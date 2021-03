Cesena, prete shock: “Donne ingravidate per ottenere feti vivi e testare vaccini” (Di martedì 23 marzo 2021) CESENA – Le parole sui feti vivi usati per creare vaccini anti-Covid pronunciate domenica durante l’omelia da parte del parroco di San Rocco a Cesena sono “un delirio imperdonabile. Valuterei se penalmente rilevante”. L’assessore regionale alla Sanità in Emilia-Romagna, Raffaele Donini, commenta duramente quanto detto da don Paolo Pasolini durante la predica domenicale. E lo fa sulla pagina di un utente Facebook che ripubblica la diretta dell’omelia del sacerdote. Leggi su dire (Di martedì 23 marzo 2021) CESENA – Le parole sui feti vivi usati per creare vaccini anti-Covid pronunciate domenica durante l’omelia da parte del parroco di San Rocco a Cesena sono “un delirio imperdonabile. Valuterei se penalmente rilevante”. L’assessore regionale alla Sanità in Emilia-Romagna, Raffaele Donini, commenta duramente quanto detto da don Paolo Pasolini durante la predica domenicale. E lo fa sulla pagina di un utente Facebook che ripubblica la diretta dell’omelia del sacerdote.

