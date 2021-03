Cattolica, Bedoni: gruppo solido e capace di stare sul mercato in modo competitivo (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Cattolica Assicurazioni “è un gruppo solido, resiliente e capace di stare sul mercato in modo competitivo, come riconosciuto dagli esponenti dell’autorità di vigilanza (Ivass), e superare tutti gli ostacoli che il mercato finanziario globale gli pone”. Lo ha sottolineato il presidente Paolo Bedoni, secondo cui “i risultati del 2020 sono una testimonianza concreta di questa mia affermazione”. “Dal 2010 al 2020 – ha spiegato Bedoni durante un’audizione nella commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario – Cattolica ha sempre chiuso i suoi bilanci in utile, con circa un miliardo di euro di beneficio per tutti i nostri soci e azionisti e circa 500 milioni di euro ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) –Assicurazioni “è un, resiliente edisulin, come riconosciuto dagli esponenti dell’autorità di vigilanza (Ivass), e superare tutti gli ostacoli che ilfinanziario globale gli pone”. Lo ha sottolineato il presidente Paolo, secondo cui “i risultati del 2020 sono una testimonianza concreta di questa mia affermazione”. “Dal 2010 al 2020 – ha spiegatodurante un’audizione nella commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario –ha sempre chiuso i suoi bilanci in utile, con circa un miliardo di euro di beneficio per tutti i nostri soci e azionisti e circa 500 milioni di euro ...

