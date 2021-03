Benevento, la giunta riduce per 12 mesi il canone d’affitto per gli esercizi commerciali di proprietà del Comune (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, questa mattina, ha deliberato la riduzione per 12 mesi del canone d’affitto per gli esercizi commerciali di proprietà del Comune per dare un sostegno concreto alle aziende commerciali che hanno dovuto sospendere o ridurre la propria attività a causa dell’emergenza COVID-19. Una ventina i locali di proprietà comunale interessati dall’iniziativa, che si vedranno, dunque, esentati dal pagamento del 25% dei canoni d’affitto per l’anno 2021 o dallo scomputo dei canoni eventualmente già pagati. “Considerato il perdurare del lockdown, disposto dal Governo per fermare il diffondersi dei contagi da coronavirus, è ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLacomunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, questa mattina, ha deliberato la riduzione per 12delper glididelper dare un sostegno concreto alle aziendeche hanno dovuto sospendere o ridurre la propria attività a causa dell’emergenza COVID-19. Una ventina i locali dicomunale interessati dall’iniziativa, che si vedranno, dunque, esentati dal pagamento del 25% dei canoniper l’anno 2021 o dallo scomputo dei canoni eventualmente già pagati. “Considerato il perdurare del lockdown, disposto dal Governo per fermare il diffondersi dei contagi da coronavirus, è ...

