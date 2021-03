Aumenta ancora il prezzo della benzina (Di martedì 23 marzo 2021) Caro carburante, . Il prezzo medio nazionale della verde arriva a 1,579 euro al litro. , che sale ormai da venti settimane consecutive, come segnalato anche dalle associazioni che difendono gli interessi dei consumatori. Carburante, Stando ai dati del Ministero dello Sviluppo Economico, il prezzo della benzina verde, considerando il self service, ha raggiunto quota 1,579 euro al litro. Si tratta ovviamente del prezzo medio calcolato a livello nazionale. Rispetto alla settimana precedente si registra quindi un aumento di 1,3 centesimi. Un aumento considerevole se consideriamo che l’aumento dei prezzi, come anticipato, va avanti da venti settimane. Ad inizio novembre il prezzo della benzina si attestava ad 1,378 euro al ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 marzo 2021) Caro carburante, . Ilmedio nazionaleverde arriva a 1,579 euro al litro. , che sale ormai da venti settimane consecutive, come segnalato anche dalle associazioni che difendono gli interessi dei consumatori. Carburante, Stando ai dati del Ministero dello Sviluppo Economico, ilverde, considerando il self service, ha raggiunto quota 1,579 euro al litro. Si tratta ovviamente delmedio calcolato a livello nazionale. Rispetto alla settimana precedente si registra quindi un aumento di 1,3 centesimi. Un aumento considerevole se consideriamo che l’aumento dei prezzi, come anticipato, va avanti da venti settimane. Ad inizio novembre ilsi attestava ad 1,378 euro al ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il prezzo della benzina sale ancora, ormai ininterrottamente da 20 settimane. La verde in modalità self service è a… - Tg1Rai : Nelle ultime 24 ore, sono stati 13.846 i nuovi casi e 386 le vittime, col tasso di positività che sale ancora. Aume… - Ettore_Rosato : ?? Sono preoccupato per i nostri figli e per i nostri nipoti che perdono la socialità oltre che la #didattica. Non t… - zazoomblog : Aumenta ancora il prezzo della benzina - #Aumenta #ancora #prezzo #della - news_mondo_h24 : Aumenta ancora il prezzo della benzina -