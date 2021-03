Vi racconto l’Europa in equilibrio tra Mosca e Washington (Di lunedì 22 marzo 2021) Lo scontro diretto Putin-Biden ha stravolto nuovamente lo stato delle relazioni Russia-Stati Uniti e, come conseguenza diretta, il rapporto Europa-Russia. Gli ultimi tempi hanno visto il dialogo Mosca-Bruxelles dominato dalla questione Navalny e diritti umani; dalla gestione del dossier libico e relativo coinvolgimento russo; dalla recente e discussa visita a Mosca dell’Alto Rappresentante Borrell; dalla diplomazia dei vaccini rappresentata dall’espansionismo Sputnik. Tutti questi dossier hanno visto l’Europa protagonista diretta e manager diretta delle proprie relazioni con Mosca. Tuttavia, con i nuovi toni utilizzati da Stati Uniti e Russia, l’Europa si trova oggi nuovamente obbligata a trovare un proprio collocamento bilanciato nel gioco di competizione tra grandi potenze, questa volta come ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 marzo 2021) Lo scontro diretto Putin-Biden ha stravolto nuovamente lo stato delle relazioni Russia-Stati Uniti e, come conseguenza diretta, il rapporto Europa-Russia. Gli ultimi tempi hanno visto il dialogo-Bruxelles dominato dalla questione Navalny e diritti umani; dalla gestione del dossier libico e relativo coinvolgimento russo; dalla recente e discussa visita adell’Alto Rappresentante Borrell; dalla diplomazia dei vaccini rappresentata dall’espansionismo Sputnik. Tutti questi dossier hanno vistoprotagonista diretta e manager diretta delle proprie relazioni con. Tuttavia, con i nuovi toni utilizzati da Stati Uniti e Russia,si trova oggi nuovamente obbligata a trovare un proprio collocamento bilanciato nel gioco di competizione tra grandi potenze, questa volta come ...

