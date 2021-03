Uno studio su milioni di studenti evidenzia che la didattica in presenza non incide sulla crescita dei contagi (Di lunedì 22 marzo 2021) Uno studio condotto da una squadra di epidemiologi, medici, biologi e statistici tra cui Sara Gandini dello Ieo di Milano è giunta alla conclusione che non c'è alcuna correlazione tra aumento dei ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 marzo 2021) Unocondotto da una squadra di epidemiologi, medici, biologi e statistici tra cui Sara Gandini dello Ieo di Milano è giunta alla conclusione che non c'è alcuna correlazione tra aumento dei ...

RobertoBurioni : @vitalbaa Il problema sarà provarne l’efficacia. Con un vaccino disponibile efficace al 95% non sarà possibile etic… - borghi_claudio : @Corss80 @Ferdi__Romano @PagellaPolitica Abbia pazienza ma conta di più il grafico di uno studio di UNA NEOLAUREATA… - ricpuglisi : Qui c'è uno studio scientifico sulla soddisfazione a proposito di come finiscono le conversazioni nella vita reale… - roughnuances : RT @piersar62: Che stupore! In Gran Bretagna uno studio ha riscontrato un aumento dei contagi dopo il vaccino Astrazeneca Non lo avremmo… - StarsDancer21 : RT @MMmarco0: Uno studio in Nuova Zelanda dimostra come la principale via di trasmissione del covid è attraverso aerosol. Si sono contagiat… -