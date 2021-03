Trump tornerà sui social entro pochi mesi (Di lunedì 22 marzo 2021) Il consigliere di Trump, durante un’apparizione su Fox News, ha annunciato che l’ex presidente tornerà sui social probabilmente in due o tre mesi con un suo network che attirerà decine di milioni di nuovi utenti. Jason Miller ha spiegato: “Penso che sarà l’avvenimento più grosso sui social e che ridefinirà completamente il gioco. Tutti attenderanno Leggi su periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021) Il consigliere di, durante un’apparizione su Fox News, ha annunciato che l’ex presidentesuiprobabilmente in due o trecon un suo network che attirerà decine di milioni di nuovi utenti. Jason Miller ha spiegato: “Penso che sarà l’avvenimento più grosso suie che ridefinirà completamente il gioco. Tutti attenderanno

'Trump tornerà sui social con la sua piattaforma entro 2 - 3 mesi' 

La piattaforma messa a punto da Trump 'sarà la più interessante sui social media' e 'ridefinirà completamente il gioco', ha aggiunto Miller. Trump era stato sospeso da Facebook e da Twitter dopo l'...

Trump lancerà il proprio social nell'arco di alcuni mesi 

Miller ha detto domenica a Fox News che si aspetta che Trump '[tornerà] sui social media tra due o tre mesi' con 'la sua piattaforma' che 'ridefinirà completamente il gioco' e attirerà 'decine di ...

La piattaforma messa a punto da Trump 'sarà la più interessante sui social media' e 'ridefinirà completamente il gioco', ha aggiunto Miller. Trump era stato sospeso da Facebook e da Twitter dopo l'...