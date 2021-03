Tottenham | Mourinho contro i calciatori | “sono egoisti”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 marzo 2021) Ilè reduce dalla vittoria in Premier Leaguel’Aston Villa, la partita si è conclusa sul risultato di 0-2 con le reti messe a segno da Carlos Vinicius e Kane su calcio di rigore. La squadra sta disputando una stagione positiva, in 29 partite ha conquistato 48 punti frutto di 14 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, al momento occupa la sesta posizione in classifica e può puntare la qualificazione in Europa League, ma anche quella in Champions League. Nel prossimo match sarà chiamato dalla trasfertail Newcastle, l’intenzione è quella di conquistare una serie di vittorie consecutive.Foto di Neil Hall / AnsaNon mancano i momenti di tensione in casa. Lo spogliatoio del“è diviso a ...