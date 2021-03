Tommaso Zorzi, completo azzurro per L’Isola dei Famosi: marchio e costo del look (Di lunedì 22 marzo 2021) Per la terza puntata de L’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi sceglie un completo in azzurro: scopriamo nel dettaglio lo strepitoso look. Siamo già arrivati alla terza puntata de L’Isola dei Famosi. L’edizione condotta da Ilary Blasi promette ogni giorno meglio: la bravissima conduttrice riscuote parecchi consensi grazie alla sua grinta e alla sua simpatia e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 22 marzo 2021) Per la terza puntata dedeisceglie unin: scopriamo nel dettaglio lo strepitoso. Siamo già arrivati alla terza puntata dedei. L’edizione condotta da Ilary Blasi promette ogni giorno meglio: la bravissima conduttrice riscuote parecchi consensi grazie alla sua grinta e alla sua simpatia e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

MediasetPlay : . @tommaso_zorzi IN AZZURRO ?? #Isola - MediasetPlay : . @tommaso_zorzi tutto bene? ???? #Isola - VanityFairIt : Reduce dal successo del «Grande Fratello Vip», Stefania Orlando parla del ritorno alla vita di tutti i giorni, del… - want_zorzi : RT @twinsplash: TOMMASO NON SI SA TENERE UN CECIO IN BOCCA ???? #tzvip #tommasozorzi - SaraHalilovic77 : Tommaso zorzi è come Tommaso di amici che è e spifferare nei momenti meno opportuni ????#amici20 #isola -