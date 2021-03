Toloi canta “Io Vagabondo” | iniziazione in Nazionale – VIDEO

(Di lunedì 22 marzo 2021) Rafaelsi è guadagnato la prima convocazione ine come sempre scatta il rito dicon il canto sulla sedia –Rafaelsi è guadagnato la prima convocazione in: appena arrivato l’ok della FIFA, Roberto Mancini non si è lasciato sfuggire l’occasione di chiamare il difensore dell’Atalanta. Come sempre è scattato il rito die gli è toccatore “Io” sulla sedia con tutti i compagni diad acclamarlo: un’immagine che regala un gruppo unito.does his Azzurri initiation song ?? @azzurri @Atalanta BC pic.twitter.com/CkDfCPWSXm — Italian Football TV (@IFTVofficial) March 22, 2021 Leggi su Calcionews24.com

Toloi che canta 'Io vagabondo' nelle storie di Pessina ????

