The Witcher: Netflix, 7 attori per la seconda stagione (Di lunedì 22 marzo 2021) The Witcher ha aggiunto altri sette membri del cast alla seconda stagione in ruoli riconoscibili ai fan dei libri di Andrzej Sapkowski. Ecco i nuovi membri del cast ei loro nomi ufficiali dei personaggi. Le descrizioni dei personaggi, tuttavia, provengono dai libri e dai giochi, quindi potrebbero cambiare nel film. Chi sono i nuovi membri del cast? Adjoa Andoh (Bridgerton, Silent Witness) nel ruolo di Nenneke. Nei libri, è una sacerdotessa di Melitele e il capo del Tempio di Melitele. Cassie Clare (Brave New World, The Bisexual) nel ruolo di Philippa Eilhart. È consigliera del re Vizimir II di Redania e leader della Loggia delle Maghe. Questo casting è stato precedentemente segnalato come unirsi allo spettacolo su diversi siti di fan, ma questa è la prima volta che il suo casting è stato confermato da Netflix.

