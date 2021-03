Ristoranti, pochi fondi per un settore in attesa (Di lunedì 22 marzo 2021) In attesa del contributo ristorazione circa tre quarti delle attività richiedenti. Nel Dl Sostegni, oltre al fondo perduto calcolato sulla perdita di fatturato, anche 200 milioni per i Ristoranti nei centri storici. Incrementato a 400 milioni il Fondo per il sostegno e lo sviluppo delle filiere agricole Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 22 marzo 2021) Indel contributo ristorazione circa tre quarti delle attività richiedenti. Nel Dl Sostegni, oltre al fondo perduto calcolato sulla perdita di fatturato, anche 200 milioni per inei centri storici. Incrementato a 400 milioni il Fondo per il sostegno e lo sviluppo delle filiere agricole

Advertising

fisco24_info : Ristoranti, pochi fondi per un settore in attesa: In attesa del contributo ristorazione circa tre quarti delle atti… - Luca84241905 : @stebellentani @MMmarco0 Purtroppo i pochi fine settimana gialli nel mio paese i ristoranti erano sold out. Abbiamo… - OliviaNiolu : @Pupo1981 @Gabblo22 @GiacomoGorini Quindi ristoranti aperti? Pub aperti? Palestre aperte? Teatri, cinema tutto aper… - DepontiFranca : Ristoranti, pochi fondi per il settore che aspetta ancora il bonus filiera @sole24ore - vsyelania41 : RT @sole24ore: Ristoranti, pochi fondi per il settore che aspetta ancora il bonus filiera -