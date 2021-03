Renault Arkana - La voglio Suv | anzi coupé - VIDEO

(Di lunedì 22 marzo 2021) Lo stile è indubbiamente la prima cosa che colpisce della nuova, un modello pronto a entrare in un segmento, quello delle Suv-, sempre più ricco di offerte. Lunga quattro metri e 57 centimetri, la francese dà corpo alla nuova strategia di Luca De Meo, intenzionato a dirigere l'allure del marchioverso segmenti più redditizi e a differenziarlo ulteriormente rispetto ai prodotti della Dacia. Stesso nome, base diversa. Anche se è stata battezzata con lo stesso nome della versione russa del 2019, l'per l'Europa (costruita a Busan, in Corea del Sud) si basa sulla piattaforma della Captur: rispetto alla sorella per l'Est, ha quindi ha proporzioni e dimensioni nettamente diverse e, soprattutto, una linea daspiovente con un lungo portellone (attenzione ...

Sportivo, spazio, carino, ibrido e, soprattutto, sicuro. Lo confermano le 5 Stelle EuroNCAP ottenute con il massimo dei voti. Basato sulla piattaforma modulare CMF - B,può contare su una carrozzeria ottimizzata, sedili dalle strutture rivisitate e cinghie delle cinture di sicurezza dotate di pretensionatori pirotecnici e limitatori di carico, per ...Qualche numero per capirci: 211 mm di spazio per le ginocchia nella zona dei sedili posteriori, fanno di'best in class' della sua categoria. Dodici i vani portaoggetti e quattro prese ...Nuova Peugeot 308 avrà presto una variante SUV Coupé da schierare contro la Renault Arkana. Oltre alla berlina a 5 porte, rivelata a metà marzo, la nuova Peugeot 308 sarà disponibile da giugno come ...Qualche chilometro alla guida della nuova Arkana, il suv con linee da coupè di casa RenaultCon Arkana Renault rivoluziona i codici tradizionali del mercato proponendo un SUV dal look sportivo, un’offe ...