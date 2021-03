Per il commissario la priorità deve andare ai vaccini europei (Di lunedì 22 marzo 2021) Breton boccia lo Sputnik: “Non ne abbiamo bisogno”. L'Ema valuterà il vaccino russo entro maggio, ma alcuni paesi spingono per tempi rapidissimi Il commissario Ue Breton boccia lo Sputnik: “Non ne abbiamo bisogno” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 marzo 2021) Breton boccia lo Sputnik: “Non ne abbiamo bisogno”. L'Ema valuterà il vaccino russo entro maggio, ma alcuni paesi spingono per tempi rapidissimi IlUe Breton boccia lo Sputnik: “Non ne abbiamo bisogno” su Notizie.it.

Advertising

renatobrunetta : Grazie al Commissario straordinario per l'emergenza #Covid19, Francesco Figliuolo e al Capo della Protezione Civile… - pfmajorino : In #Lombardia serve subito l'intervento del #GovernoDraghi per un Commissario per i vaccini. È il minimo ed è un problema italiano. - Ettore_Rosato : Hanno atteso in fila il loro turno per vaccinarsi con #AstraZeneca. Ottimo segnale e grande esempio quello del capo… - raffanchio : RT @pfmajorino: In #Lombardia serve subito l'intervento del #GovernoDraghi per un Commissario per i vaccini. È il minimo ed è un problem… - robertobre61 : RT @pfmajorino: In #Lombardia serve subito l'intervento del #GovernoDraghi per un Commissario per i vaccini. È il minimo ed è un problem… -