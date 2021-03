Pallavolo, Francesco Recine: “Nations League? Spero di venire convocato” (Di lunedì 22 marzo 2021) Torna il volley di Superlega con il racconto della stagione della Consar Ravenna attraverso i suoi protagonisti in #IntoTheTeam, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Tra gli ospiti anche lo schiacciatore Francesco Recine. “Abbiamo ripreso la preparazione e la sala pesi per prepararci a tutte le partite che dovremo affrontare – racconta Francesco – anche perchè giochiamo ogni tre giorni e non ci sarà tempo per fare tutte le sedute di pesi fatte per bene e di fare carichi pesanti. Ci alleniamo ogni giorno per due volte al giorno, per cercare di essere pronti e vincere più partite possibili”. Sono molte le squadre che desiderano tornare in Europa e che vogliono rimediare ai risultati ottenuti in Champions League. Ecco la visione di Francesco: “Molte squadre uscite dalla ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021) Torna il volley di Superlega con il racconto della stagione della Consar Ravenna attraverso i suoi protagonisti in #IntoTheTeam, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Tra gli ospiti anche lo schiacciatore. “Abbiamo ripreso la preparazione e la sala pesi per prepararci a tutte le partite che dovremo affrontare – racconta– anche perchè giochiamo ogni tre giorni e non ci sarà tempo per fare tutte le sedute di pesi fatte per bene e di fare carichi pesanti. Ci alleniamo ogni giorno per due volte al giorno, per cercare di essere pronti e vincere più partite possibili”. Sono molte le squadre che desiderano tornare in Europa e che vogliono rimediare ai risultati ottenuti in Champions. Ecco la visione di: “Molte squadre uscite dalla ...

Advertising

fisco24_info : Pd: Letta nomina segreteria, 8 uomini e 8 donne: Tra di loro compaiono anche Mauro Berruto, ex ct della Nazionale m… - GramsciAG : RT @Miti_Vigliero: Pd: Letta nomina segreteria, 8 uomini e 8 donne Tra di loro anche Mauro Berruto, ex ct della Nazionale maschile italian… - Lgiova66 : RT @Miti_Vigliero: Pd: Letta nomina segreteria, 8 uomini e 8 donne Tra di loro anche Mauro Berruto, ex ct della Nazionale maschile italian… - fisco24_info : Pd: Letta nomina la segreteria con 8 uomini e 8 donne: Tra i componenti anche Mauro Berruto, ex ct della Nazionale… - Miti_Vigliero : Pd: Letta nomina segreteria, 8 uomini e 8 donne Tra di loro anche Mauro Berruto, ex ct della Nazionale maschile it… -