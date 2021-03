Omicidio del piccolo Giuseppe, l’avvocato: “Tony non era capace di intendere” (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCardito (Na) – Tony Essobti Badre, il 26enne condannato all’ergastolo per l’Omicidio di Giuseppe il 27 gennaio del 2019 a Cardito (Napoli) va considerato parzialmente incapace di intendere e volere. Questo la richiesta formulata in quasi 50 pagine dall’avvocato Pietro Rossi, difensore dell’uomo accusato di aver ucciso a calci, pugni e con un bastone il figlio della compagna di soli 7 anni, colpevole di avergli dato fastidio e di aver rotto la spalliera di un letto che aveva appena comprato. Secondo la difesa la sua capacità di intendere era messa in discussione dall’uso cronico di sostanze stupefacenti. E anche prima dell’Omicidio aveva fumato droga. Lo stesso imputato confermò al pm di fumare circa 15 spinelli al ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCardito (Na) –Essobti Badre, il 26enne condannato all’ergastolo per l’diil 27 gennaio del 2019 a Cardito (Napoli) va considerato parzialmente indie volere. Questo la richiesta formulata in quasi 50 pagine dalPietro Rossi, difensore dell’uomo accusato di aver ucciso a calci, pugni e con un bastone il figlio della compagna di soli 7 anni, colpevole di avergli dato fastidio e di aver rotto la spalliera di un letto che aveva appena comprato. Secondo la difesa la sua capacità diera messa in discussione dall’uso cronico di sostanze stupefacenti. E anche prima dell’aveva fumato droga. Lo stesso imputato confermò al pm di fumare circa 15 spinelli al ...

Advertising

NicolaMorra63 : Il gup di Palermo Montalto ha condannato all'ergastolo Nino Madonia per il duplice omicidio del poliziotto Nino Ago… - TgrVeneto : Il 20 marzo del 1994 l'omicidio in #Somalia dei giornalisti Rai #IlariaAlpi Alpi e #MiranHrovatin. Ottavia Piccol… - fattoquotidiano : Ergastolo al boss Nino Madonia: dopo 32 anni la sentenza per l’omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie… - anteprima24 : ** #Omicidio del piccolo Giuseppe, l'avvocato: 'Tony non era capace di intendere' ** - TSankara8 : #22marzo #GiulioRegeni chi fa finta di non vedere è complice del suo omicidio. #facciamorete #report #reportrai3 -