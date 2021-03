Niger | strage jihadista | uccise 137 persone

Advertising

Il bilancio, che era stato inizialmente fissato a 60 vittime, rende lala più grave mai avvenuta ina essere attribuita a sospetti jihadisti. "Nell'utilizzo sistematico della popolazione ...Sono 137 le persone uccise in diversi attacchi compiuti da uomini armati nei villaggi nella regione di Tahoua, in. Il numero di vittime fa di questi attacchi il peggiore massacro di matrice jihadista mai commesso nel Paese africano. Uomini armati sono giunti sul posto in moto e hanno attaccato tre villaggi ...Sono 137 le persone uccise in diversi attacchi compiuti da uomini armati nei villaggi nella regione di Tahoua, in Niger. Il numero di vittime fa di questi attacchi il peggiore massacro di matrice jiha ...In seguito dell’attacco costato la vita ad almeno 58 civili lunedì 15 marzo nella regione di Tillaberi, a Banibangou, non lontano dal confine maliano, tra la popolazione sale la frustrazione e l’impaz ...