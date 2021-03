Nascar | Blaney beffa Larson ad Atlanta

(Di lunedì 22 marzo 2021) Sei vincitori in sei diverse gare per la2021 , sette, se si considera anche la tradizionale esibizione a Daytona di inizio anno. La stagione in corso continua a proporre sorprese, e anche su ...

Autosprint.it

Laha ospitato una sperimentazione con "cani molecolari" addestrati per riconoscere i ... L'ordine di arrivo della Folds of Honor QuikTrip 500 di Atlanta: 1 - Ryan(Ford) - Penske - 325 ...Quando si torna in pista Il prossimo appuntamento per lasarà ad Atlanta, ma è già frenetica ...Byron (Chevrolet) - Hendrick - 312 9 - Christopher Bell (Toyota) - Gibbs - 312 10 - Ryan(...Marco Cortesi ? E sono sei. La NASCAR continua a proporre un vincitore diverso per ogni gara del 2021, e all'Atlanta Motor Speedway è tornato al vertice il team Penske col suo portacolori ...Incredibile finale all'Atlanta Motor Speedway, sesta tappa della NASCAR Cup Series 2021. Ad avere la meglio è stato Ryan Blaney che diventa il sesto vincitore differente da Daytona ad oggi. Il #12 di ...