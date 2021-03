Napoli | ora su Rino Gattuso tanti si avvicinano al ‘carro di pickipò’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 marzo 2021) Si sale in subdolo silenzio, si scende urlando. E’ il “carro di pickipò”. Il carro di pickipò è un’espressione nata averso la fine della seconda guerra mondiale, tante volte ripetuta da mia mamma. Dalla stazione della città, la gente vedeva partire verso la Germania i treni dei deportati. Una scritta tedesca indicava il campo di concentramento di destinazione: un nome impronunciabile per i napoletani che provvidero, appunto, a storpiarlo in pickipò. Su quei treni gli abidivedevano salire a forza centinaia di loro concittadini di ogni estrazione sociale, di cultura e religioni diverse, ammassati, pigiati, privi di tutto. Da allora in poi nel gergo napoletano l’espressione carro di pickipò si usa per indicare tante persone, con idee diverse, in partenza per un viaggio non certo agevole e la cui meta è sconosciuta, ...