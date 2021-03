Masters1000 Miami: il tabellone di Fabio Fognini. Pesa l’ostacolo Karatsev al terzo turno (Di lunedì 22 marzo 2021) Fabio Fognini conserva alcuni dei ricordi più belli della carriera in quel di Miami. Nel Masters 1000 che, fin dal 1985, infiamma la Florida, il ligure ha infatti raggiunto la semifinale nel 2017, la prima e finora unica lontano da Montecarlo per quel che concerne la categoria massima di tornei a livello ATP (escludendo, dunque, gli Slam). Facendo parte del novero delle prime 32 teste di serie all’interno del tabellone a 96, Fognini è esentato dalla necessità di disputare il primo turno. L’esordio, dunque, arriverà contro uno tra il moldavo Radu Albot e il promettente americano Sebastian Korda. Con Albot, possessore di un brillante rovescio a una mano, il suo bilancio è di 2-1, con l’unica vittoria del moldavo arrivata però proprio sul veloce (Indian Wells 2019). Non ha mai incontrato ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021)conserva alcuni dei ricordi più belli della carriera in quel di. Nel Masters 1000 che, fin dal 1985, infiamma la Florida, il ligure ha infatti raggiunto la semifinale nel 2017, la prima e finora unica lontano da Montecarlo per quel che concerne la categoria massima di tornei a livello ATP (escludendo, dunque, gli Slam). Facendo parte del novero delle prime 32 teste di serie all’interno dela 96,è esentato dalla necessità di disputare il primo. L’esordio, dunque, arriverà contro uno tra il moldavo Radu Albot e il promettente americano Sebastian Korda. Con Albot, possessore di un brillante rovescio a una mano, il suo bilancio è di 2-1, con l’unica vittoria del moldavo arrivata però proprio sul veloce (Indian Wells 2019). Non ha mai incontrato ...

zazoomblog : Masters1000 Miami: il tabellone di Lorenzo Musetti. Esordio con Michael Mmoh poi Benoit Paire - #Masters1000… - zazoomblog : Masters1000 Miami: sorteggio e tabellone italiani. Sinner attende Koepfer. Buon esordio per Musetti Fognini vede Ka… - OA_Sport : #Miami #tenins Medvedev il favorito con un tabellone non impossibile, insidie nel 2° turno per Sinner e Musetti aff… - AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: Contrordine: Matteo #Berrettini si è cancellato dal #Masters1000 di #Miami ? #MiamiOpen #tennis @sportface2016 https://… - infoitsport : Masters1000 Miami 2021, Matteo Berrettini rinuncia al torneo in Florida. Possibile rientro a Montecarlo -