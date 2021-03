Mancini: “Toloi? Avevo bisogno di conoscerlo, è un giocatore versatile. Gli interisti speriamo di averli entro domani” (Di lunedì 22 marzo 2021) Roberto Mancini, tecnico della Nazionale italiana ha parlato da Coverciano in conferenza stampa in vista delle partite contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania valide per le qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Queste le parole del tecnico jesino, che ha prima parlato della questione interisti e Nazionale: “Stiamo aspettando di vedere quello che accadrà. Mi sembra di aver capito che gli altri Nazionali dell’Inter siano partiti, stiamo vedendo cosa sta succedendo per provare ad averli tra oggi e domani. Siamo abbastanza fiduciosi, ne abbiamo convocati tanti per questo visto che non sapevamo che situazione avremmo trovati”. Su Toloi, volto nuovo di questa Italia: “Gioca in una squadra con la difesa alta, gioca sull’anticipo e la marcatura preventiva. Io l’ho chiamato perché ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 marzo 2021) Roberto, tecnico della Nazionale italiana ha parlato da Coverciano in conferenza stampa in vista delle partite contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania valide per le qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Queste le parole del tecnico jesino, che ha prima parlato della questionee Nazionale: “Stiamo aspettando di vedere quello che accadrà. Mi sembra di aver capito che gli altri Nazionali dell’Inter siano partiti, stiamo vedendo cosa sta succedendo per provare adtra oggi e. Siamo abbastanza fiduciosi, ne abbiamo convocati tanti per questo visto che non sapevamo che situazione avremmo trovati”. Su, volto nuovo di questa Italia: “Gioca in una squadra con la difesa alta, gioca sull’anticipo e la marcatura preventiva. Io l’ho chiamato perché ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Gli #Azzurri convocati dal Ct Roberto #Mancini per le gare di qualificazione alla Coppa del Mondo FIF… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ??? #Mancini: '#Toloi gioca già in una squadra disposta ad attaccare. Ho bisogno di conoscerlo, per q… - Fantacalcio : Italia, Mancini: 'Fiducioso sulla presenza degli interisti. E su Toloi e Zaniolo...' - tuttoatalanta : Italia, Mancini: 'Toloi? Avevo bisogno di conoscerlo, può far parte del nostro gruppo' - GoalItalia : ?? Gli 'azzurri' dell'Inter ?? Pirlo ?? Toloi ?? De Rossi ?? Zaniolo Le parole di @robymancio dal ritiro dell'Italia ???? -