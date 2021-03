Luca Attanasio | un mese fa l’omicidio | tutti i punti ancora irrisolti “In quella zona la sera prima fu proclamata un’allerta Perché?”

(Di lunedì 22 marzo 2021) È trascorso unda quando, Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo Baguma sono stati brutalmente uccisi nella Repubblica Democratica del Congo, sulla route national 2 che da Goma porta verso Rutshuru, nel Nord Kivu. Unin cui dalla grande commozione già si rischia di passare all’oblio. In Congo, nessuno dei principali quotidiani online ricorda oggia undalla sua morte. Poco lo spazio anche in Italia. E laddove c’è, tra le righe si dà per scontato che sarà impossibile risalire ai colpevoli. Pochi giorni fa il Programma alimentare mondiale (Wfp) ha reso noto che le conclusioni dell’inchiesta delle Nazioni Unite “sono state trasmesse alle autorità italiane e dovranno restare riservate”. “Subito dopo l’attacco – si legge nel comunicato – il Wfp ha ...

A spiegarlo è l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, intervenuto al Premio Ispi 2021 in memoriam all'ambasciatore, tragicamente scomparso in Congo assieme a Vittorio Iacovacci e ...Limbiate (Monza), 22 marzo 2021 - Oggi è stato conferito il " Premio Ispi 2021 " in memoriam all' Ambasciatore, ucciso in Congo un mese fa. Nel corso della cerimonia è intervenuto il presidente della Camera, Roberto Fico: "Sono convinto che tutti - istituzioni e cittadini - abbiamo il dovere di ...Cerimonia per il trigesimo dall'uccisione dell'ambasciatore italiano Attanasio e del Carabiniere di Sonnino Iacovacci.Limbiate (Monza), 22 marzo 2021 - Oggi è stato conferito il " Premio Ispi 2021 " in memoriam all' Ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in Congo un mese fa. Nel corso della cerimonia è intervenuto il pr ...