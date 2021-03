Juventus | Pirlo a rischio? Discussione con Agnelli a fine partita

(Di lunedì 22 marzo 2021) Le cose si stanno davvero mettendo molto male per la. Dopo la vittoria contro il Cagliari, che sembrava aver dato morale alla squadra, i giocatori bianconeri hanno fatto una sorta di promessa e in più uscite hanno fissato l’obiettivo di “vincerle tutte” da qui al termine del campionato. La promessa non è stata mantenuta dal principio e ora le cose potrebbero essere gravemente compromesse. Se prima lo scudetto era un obiettivo decisamente molto difficile, ora si può dire che serve un mezzo miracolo. L’Inter scappa a +10, il Milan vince e allunga sulla ‘Vecchia Signora’ e più che pensare al primo posto oradovrà pensare a guardarsi attorno considerando che il posto Champions League non è assolutamente al sicuro. E in questo momento non è nemmeno l’unica cosa che potrebbe far preoccupare il neotecnico della. Ti ...

Advertising

juventusfc : Post #JuveBenevento Match Report: - ZZiliani : A dispetto del commovente impegno profuso dall’AJA (vedi ultime imprese di #Calvarese e #Abisso), per comprovata in… - ZZiliani : Ricordate quando, molto a sorpresa, #Agnelli e la #Juventus presentarono in pompa magna #Pirlo allenatore dell'Unde… - chamtourimourad : RT @calciomercatoit: +++ #Juventus, #Pirlo a rischio: summit alla Continassa, #Agnelli furioso (SportMediaset) +++ ?? #CMITmercato https:/… - bennymonaco93 : Mi fido solo delle parole di Luca Fausto @MomblanOfficial #pirlo #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pirlo

Sky Sport

...della scelta per definire quello che ha combinato il brasiliano Arthur costato la sconfitta allain casa col Benevento con tanto di addio allo scudetto da parte della squadra diin cui ...Gli ultimi due allenatori dellaprima di Andrea, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri sono in corsa per entrambe le panchine, ma la novità, riportata da 'La Gazzetta dello Sport', è ...Non saranno tollerate altre cadute a Pirlo, come quella di ieri, ma soprattutto per continuare sulla panchina della Juventus, Pirlo dovrà centrare la qualificazione alla prossima Champions League.E’ vero, la Juventus ha già conquistato una Supercoppa Italiana ed è in finale di Coppa Italia, ma dalle parti di Torino questo purtroppo a volte non basta. Non sarà facile per Pirlo & co. mantenere ...