Isola dei Famosi, Vera Gemma svela i suoi "appetiti" (Di martedì 23 marzo 2021) La naufraga ironizza sul sesso e svela di sentire la mancanza sull'Isola di un "rapporto intimo con un uomo" Vera Gemma, figlia dell'attore Giuliano, è una naufraga della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. La naufraga è dotata di una sincera autoironia e ama mettersi in gioco, sempre. Così scherza, si diverte a punzecchiare gli altri naufraghi. Infatti nella puntata di stasera, lunedì 22 marzo, la donna è stata protagonista di una clip svela "appetiti". "Il rapporto intimo con un uomo mi inizia a mancare, io sono la dea delle milf che ti fa perdere la testa a suon di cibo e sesso. Possiamo andare nell'isolotto di fronte, quello con le tre palme, per fare roba…" dice Vera agli altri naufraghi, che la guardavano divertiti e un ...

