Il fidanzato si riprende l'anello e annulla le nozze. Arisa si spoglia (e fa bene) - (Di lunedì 22 marzo 2021) Francesca Galici Andrea Di Carlo ha deciso di rompere il fidanzamento con Arisa a nozze già programmate: la cantante dimostra a tutte le donne come si reagisce in queste situazioni. Ecco perché è il nostro personaggio della settimana Arisa è tornata single. Niente di eclatante, si dirà. E infatti non c'è nulla di nuovo o di clamoroso in una relazione che finisce, tanto più se ha avuto inizio solo pochi mesi prima. Eppure della rottura tra la cantante e Andrea Di Carlo se ne parla tanto, perché in Arisa tutti ci possiamo rivedere in un modo o nell'altro e guardandoci allo specchio non possiamo che provare profonda empatia per questa ragazza. Perché è finita? Mah, pare che lui ci sia rimasto male perché Arisa non ha mai fatto il suo nome durante l'intervista a Domenica In con Mara Venier, ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) Francesca Galici Andrea Di Carlo ha deciso di rompere il fidanzamento congià programmate: la cantante dimostra a tutte le donne come si reagisce in queste situazioni. Ecco perché è il nostro personaggio della settimanaè tornata single. Niente di eclatante, si dirà. E infatti non c'è nulla di nuovo o di clamoroso in una relazione che finisce, tanto più se ha avuto inizio solo pochi mesi prima. Eppure della rottura tra la cantante e Andrea Di Carlo se ne parla tanto, perché intutti ci possiamo rivedere in un modo o nell'altro e guardandoci allo specchio non possiamo che provare profonda empatia per questa ragazza. Perché è finita? Mah, pare che lui ci sia rimasto male perchénon ha mai fatto il suo nome durante l'intervista a Domenica In con Mara Venier, ...

crudarealt1 : @HumanJustHuman0 Ho come l'impressione che sia stato tutto orchestrato molto bene, dal fidanzato che se la dà a gam… - infoitcultura : “Alla faccia tua”. Arisa hot con tutto in vista, così si riprende dall’addio del fidanzato. FOTO - dory1490 : Salemi se il tuo fidanzato dopo ore di buco nero ti riprende tu non dici 'no,ma dai' ma stai muta e lasci fare a pi… - _starl3ss : Arisa che viene mollata dal fidanzato che si riprende l’anello che io avrei messo sotto ai piedi distruggendoglielo. - riscoprirsi : il fidanzato di Arisa che si riprende l’anello perché “non si sente riconosciuto “ ma vergognati -