Ikea spiava i dipendenti in Francia? Al via il processo (Di lunedì 22 marzo 2021) E’ iniziato oggi il processo della filiale francese di Ikea, accusata di aver messo in piedi un sistema di sorveglianza illegale dei suoi dipendenti, compresi i sindacalisti. La filiale del gigante... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 22 marzo 2021) E’ iniziato oggi ildella filiale francese di, accusata di aver messo in piedi un sistema di sorveglianza illegale dei suoi, compresi i sindacalisti. La filiale del gigante...

Advertising

Corriere : «Ikea spiava dipendenti e clienti»: al via il processo in Francia - Corriere : «Ikea spiava dipendenti e clienti»: al via il processo in Francia - sisonproprioio : RT @Corriere: «Ikea spiava dipendenti e clienti»: al via il processo in Francia - Marilenapas : RT @Corriere: «Ikea spiava dipendenti e clienti»: al via il processo in Francia - SCapirai : RT @Corriere: «Ikea spiava dipendenti e clienti»: al via il processo in Francia -