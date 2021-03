Galli: "Serve cautela ma sono ottimista per la stagione estiva" (Di lunedì 22 marzo 2021) Massimo Galli continua a invitare alla prudenza di fronte alla terza ondata ma si dice ottimista per la stagione estiva. Galli: “Terza ondata in marcia ma voglio essere ottimista per l’estate” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 marzo 2021) Massimocontinua a invitare alla prudenza di fronte alla terza ondata ma si diceper la: “Terza ondata in marcia ma voglio essereper l’estate” su Notizie.it.

Advertising

zazoomblog : Coronavirus linfettivologo Galli non cambia... colore: “Estate? Siamo ottimisti ma serve cautela” - #Coronavirus… - StefaniaFalone : RT @ilmessaggeroit: Covid, Galli: «Terza ondata in marcia, ma ottimismo per l'estate. Serve cautela» - alcinx : RT @ilmessaggeroit: Covid, Galli: «Terza ondata in marcia, ma ottimismo per l'estate. Serve cautela» - ilmessaggeroit : Covid, Galli: «Terza ondata in marcia, ma ottimismo per l'estate. Serve cautela» - giulio_galli : RT @CucchiRiccardo: 'Nel calcio serve equilibrio'. Non lo dice questa sera. Lo dice da sempre. #Allegri -